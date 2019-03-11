عبد الصمد يدعو لمواجهة المكانات الاعلامية الكاذبة

2019/03/11 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحت شعار ( الانتفاضة الشعبانية نور اوقده الشهداء و الاحرار ليكون

نارا على البعث الفاشي و الارهاب التكفيري ) و برعاية النائب الاول

لرئيس مجلس النواب نظمنا هذا اليوم مؤتمرا ضم مجموعة من منظمات

المجتمع المدني المناهضة لحزب البعث المحظور .هدفنا تركز حول التصدي لمحاولات اعادة تسويق فكر البعث او السماح

لرموزه بالدخول الى العملية السياسية كما دعونا منظمات المجتمع المدني

المشاركة في المؤتمر الى خلق جو مناهض للبعث و افكاره الهدامة و

التذكير بجرائم هذا الحزب المجرم و دعوناهم لعقد المؤتمرات و استثمار

مواقع التواصل الاجتماعي من اجل ابراز مأساة الضحايا .و وجهنا خطابنا الى مؤسستي الشهداء و السجناء بضرورة ان تحدثا خططهما

الاعلامية لتستطيع مواجهة الماكنات الاعلامية التي جندها البعثيون

لتنقل صورة كاذبة عنهم .كما عبرنا عن شكرنا لموقف رئاسة مجلس النواب المتمثلة برئيس المجلس و

نائبيه لما لاحظناه من توجه يدعو للتفاؤل و الاطمئنان فيما يتعلق

باستحقاقات ضحايا البعث . د.



خلف عبد الصمد خلف رئيس لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين النيابية

١٠/

اذار/٢٠١٩

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