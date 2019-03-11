أوجييه يفوز برالي المكسيك والصدارة تبقى لتاناك

2019/03/11 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتقدم بطل الأعوام الستة الماضية العائد هذا الموسم إلى فريق بداياته سيتروين، بفارق 30,2 ثانية عن تاناك، الفائز بالسباق الماضي في المكسيك، فيما جاء البريطاني إلفين إيفانز (فورد) ثالثا أمام البلجيكي تيري نوفيل (هيونداي).وكان أوجييه استهل الموسم بفوزه في مونتي كارلو للمرة الأولى منذ 2014 والسابعة في مسيرته (عادل رقم مواطنه الأسطورة سيباستيان لوب بعدد الانتصارات في الإمارة)، لكنه تنازل في المرحلة التالية التي أقيمت في السويد عن صدارة الترتيب لتاناك بعد انسحابه من السباق.ورغم الفوز الـ47 في مسيرته والخامس في المكسيك، بعد أعوام 2013 و2014 و2015 مع فولكسفاغن و2018 مع فورد أم-سبورت، بقيت صدارة الترتيب العام من نصيب تاناك لكن بفارق 4 نقاط فقط عن البطل الفرنسي الذي تصدر السباق الجمعة بعد انسحاب النرويجي أندرياس ميكلسن (هيونداي)، كما حصد النقاط الخمس المخصصة للفائز بالمرحلة الاستعراضية الخاصة "باور ستايج" التي خرج منها تاناك خالي الوفاض.وأعرب أوجييه الذي أنهى 7 من المراحل الخاصة الـ21 في المركز الأول، مقابل 6 لتاناك، عن سعادته بإحرازه رالي المكسيك "المكان المميز بالنسبة لنا (خاض أول سباق في بطولة العالم في هذا الرالي عام 2008).أنا سعيد لأنه (النجاح هنا) متواصل.كانت عطلة أسبوع معقدة وظروف صعبة".واستطرد "لكننا نجحنا في استخراج الأفضل، وهذا أمر مثالي! المشاعر جيدة مع السيارة منذ بداية البطولة، حسنا في السويد لم يكن باستطاعتنا فعل شيء، ولم تكن سوى عطلة نهاية أسبوع للنسيان من أجل الانتقال الى ما ينتظرنا بعدها".وشدد "في كورسيكا (المرحلة المقبلة المقررة بين 28 و31 الشهر الحالي والتي فاز بها عامي 2016 و2018)، سيكون لدي الهدف ذاته: الفوز بالرالي وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط".- ترتيب الخمسة الأوائل في الرالي:1.الفرنسي سيباستيان لوب (سيتروين) 3.37:08 ساعة2.الاستوني أوتو تاناك (تويوتا ياريس) بفارق 30,2 ثانية3.البريطاني إلفين إيفانز (فورد فييستا) بفارق 49,9 ث4.البلجيكي تيري نوفيل (هيونداي أي 20) بفارق 1:27.0 دقيقة5.البريطاني كريس ميك (تويوتا ياريس) بفارق 6:06.2 د

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