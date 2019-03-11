شاهد… صيانة أخطر رشاش روسي في لحظات

2019/03/11 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمتلك الجيش الروسي أقوى المدافع الرشاشة، الموجودة في جيوش العالم، ومنها مدفع "بي كي بي"، بإصداراته المختلفة.

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