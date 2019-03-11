بالفيديو... أهداف مبارة ريال مدريد وبلد الوليد (4-1) في الدوري الإسباني

2019/03/11 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حول ريال مدريد تأخره أمام مضيفه بلد الوليد بهدف، إلى فوز بنتيجة 4-1 في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

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