2019/03/11 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح السفير المصري لدى إثيوبيا، أسامة عبد الخالق، ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقى، أن 6 مواطنيين مصريين لقوا مصرعهم، في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية بالرحلة رقم ET302.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير مصر لدى إثيوبيا يؤكد وفاة 6 مصريين في حادث الطائرة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير مصر لدى إثيوبيا يؤكد وفاة 6 مصريين في حادث الطائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).