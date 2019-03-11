شقيق الرئيس الإيراني يواجه اتهامات بتلقي رشاوى وغسيل أموال

2019/03/11 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح مصدر في السلطة القضائية الإيرانية، إصدار حكم مشدد ضد حسين فريدون، شقيق الرئيس حسن روحاني، بتهم تتعلق بالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال.

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