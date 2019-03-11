السعداوي: أغلب الفاسدين مدعومين من الأحزاب والجهات السياسية

2019/03/11 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، أن الفساد في العراق عبارة عن منظومة سياسية ومؤطر بإطار قانوني.

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