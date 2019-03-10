الرئيس الجزائري يعود من جنيف وسط احتجاجات رافضه لترشحه مجددا

2019/03/11 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الى بلاده بعد رحلة علاج استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين في مدينة جنيف السويسرية.

واكد مراسلون انتشار الأمن الرئاسي الجزائري بشكل واسع في الشوارع الحيوية للعاصمة، كما اغلق الشوارع المحيطة بمطار بوفاريك العسكري الذي هبطت فيه طائرة الرئيس.

وتأتي عودة الرئيس بوتفليقة وسط احتجاجات تعم البلاد لرفض ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة.

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