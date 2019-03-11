طائرة استطلاع أمريكية تحلق في سماء روسيا

2019/03/11 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائم بأعمال رئيس المركز الوطنى للحد من الخطر النووى، رسلان شيشين، اليوم الأحد، أن مهمة مشتركة بين الولايات المتحدة والنرويج ستنفذ رحلة مراقبة فوق روسيا فى إطار معاهدة السماء المفتوحة في الفترة من 11 إلى 16 مارس/آذار الجاري.

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