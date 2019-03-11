2019/03/11 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر: الحشد الشعبي سيتموضع في بغداد لكي لا يسقط الأمريكان الحكم الحالي التابع لإيران

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