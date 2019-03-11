غوتيريش يعرب عن تعازيه في ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

2019/03/11 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تعازيه العميقة لعائلات وذوي ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة.

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