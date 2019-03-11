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‏تحضير لما بعد السيستاني
2019/03/11 | 01:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ‏عقدت قيادات دينية إيرانية تمثل أغلب المراجع الفرس اجتماعًا في مؤسسة الخوئي- لندن، وتعاهدوا على ألايفقدوا المكاسب التي حصلوا عليها عام 1970 عندما آلت إليهم زعامة الحوزة العلمية في مدينة النجف العراقية التي تمثل المرجعية الدينية العليا للشيعة في العالم

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