2019/03/11 | 01:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقدت قيادات دينية إيرانية تمثل أغلب المراجع الفرس اجتماعًا في مؤسسة الخوئي- لندن، وتعاهدوا على ألايفقدوا المكاسب التي حصلوا عليها عام 1970 عندما آلت إليهم زعامة الحوزة العلمية في مدينة النجف العراقية التي تمثل المرجعية الدينية العليا للشيعة في العالم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحضير لما بعد السيستاني) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحضير لما بعد السيستاني) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحضير لما بعد السيستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).