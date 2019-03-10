2019/03/11 | 02:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. جميل العبادي - 2019/3/10) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0HCwhv7sm2s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. جميل العبادي - 2019/3/10) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوورة .. جميل العبادي - 2019/3/10) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).