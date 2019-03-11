إسرائيل تشارك في بطولة أولمبياد بأبو ظبي

2019/03/11 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك وفدا رياضيا إسرائيليا، غدا الاثنين، في ألعاب الأولمبياد المقرر عقدها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والمخصصة للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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