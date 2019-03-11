أكاديمي إيراني: النظام لا يمثل الشعب.. ولم يعد أمامه سوى الرحيل

2019/03/11 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كاظم كازيرونن المعارض الإيراني والبرفيسور بجامعة كونتكت الأمريكية، إن نظام ولاية الفقيه لا يمثل الشعب، ولم يعد أمامه سوى الرحيل.

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