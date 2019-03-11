2019/03/11 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R2A2ckzDN50

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة السادسة مع عزت المعموري 10 3 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة السادسة مع عزت المعموري 10 3 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).