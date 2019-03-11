بينهم أطفال.. ميليشيا الحوثي الإيرانية تخطف 36 مدنيًا في زبيد

2019/03/11 | 02:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الأحد، حملة اختطافات ومداهمات لعشرات المنازل، في مدينة زبيد جنوب مدينة الحديدة غربي اليمن.

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