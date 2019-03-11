فنزويلا تعلق عمل المدارس والشركات بسبب استمرار انقطاع الكهرباء

2019/03/11 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز، يوم الأحد، إن الحكومة ستعلق عمل المدارس والشركات اليوم الاثنين بسبب استمرار انقطاع الكهرباء.

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