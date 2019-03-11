احذر من آيفون.. هاتفك يحتفظ بـ

2019/03/11 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون، فيجب أن تكون على درجة عالية من الحذر، وذلك لوجود خاصية فيه ترصد أشياء خاصة جدا، ما يتطلب إبطالها.

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