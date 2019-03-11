بعد فضيحة رشى مونديال قطر.. دعوة بريطانية للتحقيق

2019/03/11 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نواب بريطانيون حكومة بلادهم، الأحد، بفتح تحقيق بشأن تقديم قطر رشى بمقدار 880 مليون دولار أميركي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، للظفر باستضافة مونديال 2022.

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