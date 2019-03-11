2019/03/11 | 03:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال التلفزيون الرسمي الجزائري إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عاد للبلاد يوم الأحد بعد أن أمضى أسبوعين في مستشفى بسويسرا وسط احتجاجات حاشدة تشكل أكبر تهديد لحكمه المستمر منذ 20 عاما.وهبطت طائرة حكومية تقل الرئيس في مطار بوفاريك العسكري جنوب غربي الجزائر العاصمة.وعادة ما يستخدم كبار المسؤولين ذلك المطار.ويتظاهر عشرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوتفليقة يعود للجزائر وسط احتجاجات حاشدة NAS | موقع ناس الرسمي.

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