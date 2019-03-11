أبو العينين: اليابان تدعم مشروع خط النقل المباشر بين الإسكندرية وكيب تاون

2019/03/11 | 03:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصر - علي ابو دشيش

أشاد محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الياباني، بشهادة الوفد الياباني بالوضع الحالي المستقر للدولة المصرية خاصة بالمتغيرات الإيجابية في الاستثمار وتسهيل مناخ الأعمال، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاونالمصري الياباني في القارة الأفريقية وترجمة هذا التعاون لمشروعات قومية كبرى تقودها اليابان بالقارة الأفريقية، لاسيما مشروع خط النقل المباشر بين الإسكندرية وكيب تاون.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع وفد رجال الأعمال اليابانيين والذى يزور القاهرة حاليًا للمشاركة بالمؤتمر الحادى عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك ومنتدى الاستثمارالمصري الياباني، حضر اللقاء ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة ومحمد أبو العينين نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني وساتوشىأوزاوا رئيس جمعية الأعمال اليابانية المصرية وهيرويوكي إيشيجي رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" والمهندس حسام عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الصناعة.

وأضاف أبو العينين، أن هيئة التجارة الخارجية اليابانية"جيترو "تتمتع بخبرات طويلة في مجال تنمية الصادرات اليابانية مع كافة دول العالم حيث يمكن تقديم المساعدة لمصر في مجال تنمية وترويج الصادرات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.

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