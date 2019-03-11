أول وزارة في الاقليم تتسلم رواتبها بدون إدخار ..

2019/03/11 | 03:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبيح ثعلب / العراق

أعلن مصدر في وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاحد، عن بدء صرف رواتب وزارة البيشمركة بدون إدخار.

وقال المصدر ان “وزارة البيشمركة استلمت كاول وزارة رواتبها اليوم بدون ادخار، موضحا، ان ديوان وزارة البيشمركة والالوية التابعة لها تستلم رواتبها اليوم”.

وكانت حكومة اقليم كردستان قد اعلنت في 8 آذار 2019، إلغاء ادخار رواتب الموظفين والبيشمركة بعد 3 سنوات من تطبيق النظام.

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