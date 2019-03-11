عالية نصيف: مكاتب المفتشين العموميين تؤدي دور بوليسي فقط في وزارة الدولة

2019/03/11 | 04:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو دولة القانون عالية نصيف، بأن مكاتب المفتشين في الوزارات الحكومية غير قادرة على كشف الفساد قبل وقوع الجريمة، مشيرةً إلى وجود أدلة تؤكد ارتباط بعض المفتشين العموميين بوزرائهم وهم متورطين بملفات وصفقات فساد.

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