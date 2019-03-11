2019/03/11 | 04:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت قوات سوريا الديمقراطية إن مجموعة من مواطني المغرب كانت قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة، تحتجزهم في شمال سوريا أعيدوا إلى بلدهم.وهذه خطوة نادرة الحدوث من جانب حكومة أجنبية تقوم باستعادة مواطنيها ممن كانوا على الأرجح أعضاء في تنظيم داعش.ومع اقترابها من تحقيق النصر على داعش تحتجز قوات سوريا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المغرب يستعيد عددا من مواطنيه من عناصر داعش NAS | موقع ناس الرسمي.

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