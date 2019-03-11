نائب عن البناء: لا يمكن إلغاء مكاتب المفتشين دون إيجاد البديل

2019/03/11 | 04:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب عن تحالف البناء، علي الغانمي، أنه لا يمكن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، إلا بعد وجود البديل عنها.

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