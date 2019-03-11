نائب عن الإصلاح يكشف عن حراك برلماني للإسراع بالتصويت على قوانين مهمة

2019/03/11 | 04:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار حسن المسعودي، عن وجود حراك برلماني سريع، من أجل التصويت على قوانين مهمة، خلال الفترة المقبلة.

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