2019/03/11 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس احتج مئات السوريين في مدينة درعا يوم الأحد على إقامة تمثال جديد للرئيس الراحل حافظ الأسد، والد الرئيس السوري بشار الأسد، بعد ما يقرب من ثمانية أعوام على إسقاط التمثال الأصلي في بداية الحرب الأهلية السورية.وقال متظاهرون وشهود إن السكان خرجوا إلى شوارع الحي القديم بالمدينة، الذي دمرته الحرب، داعين لإسقاط الأسد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مئات السوريين في درعا يحتجون على نصب تمثال جديد لحافظ الأسد NAS | موقع ناس الرسمي.

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