ذكريات تأبى الذبول

2019/03/11 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ولاء العاني

هل باتت اوراق ذكرياتنا صفراء ؟ ام الحقول في ايامنا صارت جرداء ؟

ويبدو ان مشاعر الفرح غادرتنا الى غير رجعة .



كنتُ اجمل الجميلات واحب الحياة وعندي الكثير من الاخوة والاخوات وقلبي ينبض بحُب العرب والعروبة والمُسلمين والمُسلمات .



الاسلام ديني واحب النيل وتجري في ارضي دجلة والفرات .



تنشر الخير والنماء والاشجار والزهور الباسقات .

بغداد ياحب الطفولة وحلم الصبايا العاشقات .



لك محبتي فانا ابكيك في غربتي في النوم والصحوات كانني في سبات .



جار الزمان عليك ودمرك الغزاة .



قتلوا فيك البراءة والسعادة والدماء تجري في الطرقات .

الخير وكل شيء جميل فيك مات

ستعودين إن شاء الله كما كنت اميرة الجميلات

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