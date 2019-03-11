ممثلة إسرائيلية: ما مشكلة العرب؟ ورد مفاجئ من نتنياهو

2019/03/11 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت ممثلة إسرائيلية مشهورة بالمساواة بين العرب واليهود في إسرائيل.

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