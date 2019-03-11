2019/03/11 | 05:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اليوم الأحد عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية من طراز “بوينغ 737″، مما أدى إلى مقتل 157 شخصا كانوا على متنها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم عرب.. هذه جنسيات ضحايا الطائرة الإثيوبية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم عرب.. هذه جنسيات ضحايا الطائرة الإثيوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).