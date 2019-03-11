الجزائر.. تهافت على شراء الأغذية بعد دعوات لعصيان مدني

2019/03/11 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الأسواق والمراكز التجارية في الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية تهافتا على شراء المواد الغذائية مع إطلاق ناشطين دعوات لعصيان مدني اليوم

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