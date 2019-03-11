عباس يكلف محمد إشتية بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

2019/03/11 | 05:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية الأحد أن الرئيس محمود عباس كلف محمد إشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة رامي الحمد الله في يناير كانون الثاني الماضي.وينص القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور على أنه ”فور تكليف رئيس وزراء جديد من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية […]

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