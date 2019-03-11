ماليزيا تتشدد مع الإخوان

2019/03/11 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوالالمبور – أظهرت السلطات الماليزية موقفا حازما لحرمان مجموعات من تنظيمي الإخوان المسلمين والقاعدة من إعادة تأسيس نفوذهما في البلاد، معتمدة على

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