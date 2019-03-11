الجيش الروسي: طائرة استطلاع روسية تراقب بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ

2019/03/11 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائم بأعمال رئيس المركز الوطني الروسي للحد من الخطر النووي، العقيد رسلان شيشين، اليوم الاثنين، أن روسيا ستقوم برحلة مراقبة فوق أجواء بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ في الفترة من 11 إلى 15 مارس/آذار، بموجب اتفاقية "السماء المفتوحة".

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