روحاني في بغداد لكسر العقوبات الأميركية على طهران

2019/03/11 | 05:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد وهي تستقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني في زيارته الرسمية للعراق ستكون إزاء موقف محرج أمام الولايات المتحدة، المصرّة على التزام الجميع

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