الولايات المتحدة تؤكد مصرع 8 من مواطنيها بحادثة الطائرة الإثيوبية

2019/03/11 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 8 من رعاياها بحادثة تحطم الطائرة الإثيوبية.

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