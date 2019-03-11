الصين تأمل بالتوصل لأسباب تحطم الطائرة الإثيوبية في أسرع وقت

2019/03/11 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بأن بكين تأمل في أسرع وقت ممكن معرفة أسباب تحطم الطائرة الإثيوبية، والتي وفقا لها كانت تقل 8 مواطنين صينيين.

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