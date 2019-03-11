جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من لاعب البيسبول

2019/03/11 | 06:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من لاعب البيسبولواشنطن- جنيفير لوبيز ونجم البيسبول الأميركي السابق أليكس رودريغيز يؤكدان خطوبتهما عبر {إنستغرام}.وقد نشر كل واحد منهما صورة ليديهما عند مغيب الشمس مع خاتم ضخم من الماس في إصبع لوبيز.

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