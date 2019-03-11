الجيش اليمني يستهدف تعزيزات لـ

2019/03/11 | 06:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف الجيش الحكومي اليمني، المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم الأحد، تعزيزات لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

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