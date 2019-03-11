2019/03/11 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معركة "الجيب الأخير".."سوريا الديمقراطية" تعلن ساعة الصفر أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، عن بدء هجومها على جيب تنظيم "داعش" الإرهابي في الباغوز شرقي سوريا، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها لاستسلام التنظيم المتطرف في آخر جيب له.وسبق الإعلان عن بدء معركة تحرير الباغوز، آخر من قبل القوات الكردية المدعومة من واشنطن بانتهاء "مهلة استسلام مسلحي داعش"، وأكدت حينها أن الهجوم سيبدأ "في أي لحظة"، بعد إجلاء آلاف الأشخاص منذ مطلع الأسبوع.وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي إن "مهلة استسلام داعش قد انتهت، قواتنا تلقت الأوامر بالتحرك العسكري للقضاء على ما تبقى من إرهابيين في الباغوز".ونقل عن بالي قوله في وقت سابق إنه "لم يخرج أي مدني من الجيب منذ أمس، وأن قوات سوريا الديمقراطية لم تلاحظ وجود أي مدنيين".وفي وقت سابق قال أراس أوركيش، القيادي بالقوات التي يقودها الأكراد، إن لديهم حوالي 2500 مقاتل مستعدون للمعركة في قرية الباغوز والمناطق المحيطة بها شرق سوريا، حيث لا يزال مقاتلو التنظيم المتطرف يتحصنون هناك.

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