الصين تأمر شركات الطيران بوقف استخدام طائرات

2019/03/11 | 06:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الهيئة المنظمة للطيران في الصين، اليوم الاثنين، إنها طلبت من شركات الطيران المحلية تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز "بوينغ 737-8" بحلول الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) بعد يوم واحد من تحطم طائرة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينغ 737-8".

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