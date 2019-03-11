2019/03/11 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال مسؤولون مطّلعون على ما سيطلبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ميزانية العام المقبل إنه سيطلب من الكونجرس الأميركي يوم الاثنين تمويلا إضافيا بقيمة 8.6 مليار دولار للمساهمة في تكاليف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.وسيمثل هذا الطلب أكثر من ستة أمثال المبلغ الذي خصصه الكونجرس للجدار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب سيطلب من الكونجرس 8.6 مليار دولار لبناء جدار مع المكسيك NAS | موقع ناس الرسمي.

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