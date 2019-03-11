2019/03/11 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائرة ركاب تابعة لها بعد دقائق من إقلاعها متجهة إلى نيروبي صباح يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا وأثار تساؤلات عن مدى أمان الطائرة بوينج 737 ماكس 8 الجديدة وهي من نفس طراز الطائرة التي تحطمت في إندونيسيا في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 157 في تحطم طائرة ركاب إثيوبية متجهة إلى نيروبي NAS | موقع ناس الرسمي.

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