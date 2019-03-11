2019/03/11 | 07:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس وضع ريال مدريد حدا لسلسلة هزائم في ثلاث مباريات متتالية بفوزه 4-1 على مستضيفه ريال بلد الوليد في مباراة فوضوية يوم الأحد شهدت الغاء هدفين لأصحاب الأرض الذين أضاعوا أيضا ركلة جزاء بينما طُرد كاسيميرو لاعب فريق الزائر قرب النهاية.وسجل كريم بنزيمة هدفين بعد الاستراحة من ركلة جزاء وضربة رأس ليمنح فريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثنائية بنزيمة تقود الريال للفوز على بلد الوليد NAS | موقع ناس الرسمي.

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