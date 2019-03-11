2019/03/11 | 07:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز في تصريحات تلفزيونية إن الحكومة ستعلق عمل المدارس والشركات الاثنين بسبب استمرار انقطاع الكهرباء.واستمر الانقطاع يوم الأحد في أنحاء البلاد لليوم الرابع على التوالي في حدث لم يسبق له مثيل مما أثار مخاوف السكان من آثاره المحتملة على منظومات الصحة والاتصالات والنقل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فنزويلا توقف نشاط المدارس والشركات بسبب انقطاع الكهرباء NAS | موقع ناس الرسمي.

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