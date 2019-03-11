مقتل شاب بنيران للجيش العراقي قرب مخمور

2019/03/11 | 07:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل شاب بنيران للجيش العراقي قرب مخموراردت قوات الجيش العراقي، شابا من اهالي مخمور بين في نينوى والقريبة من اربيل ، قتيلا بعد اطلاقها النار على مجموعة من الشباب العائدين من جمع نبات الكمأ في جبل قره جوخ.وقال مسؤول حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في مخمور، رشاد كلالي ان الحادث حصل في حوالي الساعة الرابعة الاحد، عندما كانت مجموعة من الشباب من اهالي قضاء مخمور، في رحلة لجمع نبات الكمأ في جبال قره جوخ.واضاف انه اثناء عودة المجموعة اقدمت عناصر من قوات الجيش العراقي باطلاق النار على هؤلاء الشباب واردت احدهم قتيلا.واشار الى ان الشاب القتيل يدعى "ظاهر عمر حسين" ويبلغ 23 من العمر وقتل قرب قرية قلاته سوره.

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