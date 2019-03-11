سفرة ترفيهية وتعليمية لتلاميذ مبرة التضامن للأيتام في الشطرة

2019/03/11 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

نظمت إدارة مبرة التضامن السادسة لرعاية وتأهيل الأيتام في الشطرة أمس السبت سفرة لتلاميذها شملت زيارة لعدد من الأماكن الترفيهية والتعليمية في الناصرية.





وكالات:نظمت إدارة مبرة التضامن السادسة لرعاية وتأهيل الأيتام في الشطرة أمس السبت سفرة لتلاميذها شملت زيارة لعدد من الأماكن الترفيهية والتعليمية في الناصرية.وذكر مدير المبرة حيدر الشمري لمركز التضامن للإعلام، ان إدارة المبرة سعت إلى تنظيم السفرة لتلاميذها من اجل إسعادهم وإخراجهم عن روتين الدراسة اليومي.وبين ان برنامج السفرة تضمن زيارة إلى المتحف استمعوا خلالها لشرح وافي عن مقتنيات المتحف والمراحل التاريخية التي تمثلها قدمه لهم معلم الاجتماعيات في المبرة عصام كاظم جبار.

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