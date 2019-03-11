قيادي منشق عن الحكيم ينضم للمجلس الاعلى ويعلن تمثيله في اقليم كوردستان

2019/03/11 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن عيسى رشيد البرزنجي المسؤول السابق للعلاقات الوطنية لتيار الحكمة في محافظة السليمانية في اقليم كوردستان انضمامه الى المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة همام حمودي.

وقال البرزنجي في بيان له ان انضمامه الى المجلس "ضرورة عقائدية".

واضاف في تعليقة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انه اصبح ممثلا للمجلس الاعلى في السليمانية.

وكان البرزنجي الذي يعد من قيادات تيار الحكمة في السليمانية قد استقال من التيار في منتصف شهر شباط الماضي.

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