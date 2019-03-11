الرئيس الايراني: نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع العراق الى 20 مليار دولار

2019/03/11 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاثنين،على زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق الى 20 مليار دولار.

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